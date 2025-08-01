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Владимир Путин объявил благодарность двум воронежцам

Из отметили за трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.

Двум жителям Воронежской области объявлена благодарность от президента РФ Владимира Путина. Соответствующий указ опубликовали на портале правовой информации в четверг, 31 июля.

Глава государства отметил заместителя министра труда и занятости населения региона Вячеслава Шамарина. Он получил благодарность за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю работу.

Также за заслуги в подготовке высококвалифицированных специалистов, научно-педагогической деятельности и многолетнюю добросовестную работу президентом был отмечен профессор ВГЛУ имени Г. Ф. Морозова Виктор Лисицын.