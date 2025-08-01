Камбоджа выдвинет кандидатуру Трампа на Нобелевскую премию мира

По мнению вице-премьера, американский лидер должен получить Нобелевскую премию, поскольку без вмешательства американского президента Камбоджа и Таиланд не смогли бы достичь соглашения о прекращении боевых действий на приграничной территории. Как отметил Чантол, Пномпень намерен незамедлительно направить соответствующее предложение в Нобелевский комитет.
Ранее о номинации Трампа на премию мира заявлял член Палаты представителей Конгресса США, республиканец, от штата Джорджия Бадди Картер — в знак признания исторической роли президента США в установлении перемирия между Израилем и Ираном. Номинацию поддержал постоянный представитель Израиля при ООН Дани Данон, а письмо в Нобелевский комитет направил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.