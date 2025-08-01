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Максим Астапов возглавил Департамент градостроительства Самары с 1 августа

С 1 августа 2024 года новым руководителем Департамента градостроительства Самары стал Максим Астапов, сменивший на этом посту Артема Малютина, подавшего заявление об уходе по собственному желанию.

С 1 августа 2024 года новым руководителем Департамента градостроительства Самары стал Максим Астапов, сменивший на этом посту Артема Малютина, подавшего заявление об уходе по собственному желанию.

Выпускник Самарской академии государственного и муниципального управления, Астапов обладает 18-летним опытом работы в строительной и градостроительной сфере. Его карьера включает различные позиции: от специалиста муниципального земельного контроля до заместителя руководителя профильного департамента.

Особого внимания заслуживает последний этап профессионального пути Астапова. В 2023—2024 годах он участвовал в разработке концепции развития Самарско-Тольяттинской агломерации, занимая должность начальника отдела развития в АНО «Комплексное пространственное развитие Самарской области».

Назначение состоялось в период активной реализации крупных инфраструктурных проектов в городском округе, включая реконструкцию исторического центра и развитие новых жилых районов.

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