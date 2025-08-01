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В Самаре Максим Астапов стал руководителем департамента градостроительства

В Самаре экс-глава департамента градостроительства уволен по собственному желанию.

Источник: городская администрация

В Самаре сообщили о кадровых решениях в городской администрации. С 1 августа должность руководителя департамента градостроительства назначили Максим Астапов, написали в мэрии.

Максим Павлович получил образование АМОУ ВПО «Самарской академии государственного и муниципального управления». В течение 10 лет Астапов занимал различные должности в частных компаниях, был главным специалистом и консультантом отдела земельного контроля. До 2023 года Максим Павлович работал заместителем управления подготовки разрешительной документации.

Бывший руководитель департамента градостроительства Артем Малютин ушел с поста по собственному желанию.