В Самаре Максим Астапов стал руководителем департамента градостроительства

Максим Павлович получил образование АМОУ ВПО «Самарской академии государственного и муниципального управления». В течение 10 лет Астапов занимал различные должности в частных компаниях, был главным специалистом и консультантом отдела земельного контроля. До 2023 года Максим Павлович работал заместителем управления подготовки разрешительной документации.