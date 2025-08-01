В Самаре Максим Астапов стал руководителем департамента градостроительства

В Самаре сообщили о кадровых решениях в городской администрации. С 1 августа должность руководителя департамента градостроительства назначили Максим Астапов, написали в мэрии.
Максим Павлович получил образование АМОУ ВПО «Самарской академии государственного и муниципального управления». В течение 10 лет Астапов занимал различные должности в частных компаниях, был главным специалистом и консультантом отдела земельного контроля. До 2023 года Максим Павлович работал заместителем управления подготовки разрешительной документации.
Бывший руководитель департамента градостроительства Артем Малютин ушел с поста по собственному желанию.