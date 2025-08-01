Что изменится в Узбекистане с 1 августа

Правительство адаптирует свою политику к внутренним и внешним вызовам, внося поправки и дополнения в социальные, законодательные и экономические порядки. Это позволяет не отставят от мировых тенденций и улучшить жизнь населения. Kursiv Uzbekistan расскажет об изменениях, которые произойдут в республике с 1 августе.