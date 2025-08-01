Что изменится в Узбекистане с 1 августа

В статье вы узнаете:
- Государство начнет покрывать 50% расходов на получение сертификатов по технологиям производства мебели
- Зарплаты и стипендии увеличат на 10%
- Должники за вызов мусора не смогут оплачивать за электричество
- Импортеры скота из Монголии получат дополнительные льготы
- Введут новый порядок отбора на госслужбу
- Увеличат зарплату сотрудников хокимиятов
- Штрафы за нарушение ПДД вырастут на 10%
- Школьники смогут переходить в другие школы
- Нуждающимся семьям будут компенсировать затраты на частные детсады
- Молодежь получит беспроцентные кредиты
- Ужесточат правила работы со взрывчатыми и токсичными веществами
- Граждан будут поощрять за сообщения о незаконном использовании недр
- Госслужащие будут заниматься физической активностью в рабочее время
Государство начнет покрывать 50% расходов на получение сертификатов по технологиям производства мебели
С 1 августа производители мебели получат компенсацию в 50% за получение сертификатов международного образца.
На 2025−2028 годы республика поставила цели:
- Увеличить производство мебельной продукции на 30%;
- Довести объем экспорта до $100 млн;
- Обеспечить занятостью в этой сфере 50 тыс. граждан.
Зарплаты и стипендии увеличат на 10%
Зарплаты бюджетных организаций и стипендии студентов вырастут на 10%.
Среди других изменений можно выделить:
- Рост минимального размера заработной платы до 1,27 млн сумов;
- Увеличение размера базовой расчетной величины (БРВ) до 412 тыс. сумов.
Должники за вызов мусора не смогут оплачивать за электричество.
С 1 августа узбекистанцы не смогут оплачивать счета по электроэнергии, если имеют долги за вывоз мусора.
3-го числа каждого месяца информация о задолженности из системы «Тоза Худуд» будет автоматически передаваться в систему «Региональные электрические сети».
5-го числа абоненты будут получать SMS-уведомление о долгах
Должники будут обязаны оплатить услугу по вывозу мусора до 10-го числа.
Кто не успеет — останется без света. Ограничение автоматически снимут после полного погашения задолженности.
Импортеры скота из Монголии получат дополнительные льготы
Импортерам скота из Монголии будут покрывать половину расходов на ввоз скота из Монголии воздушным путем. Деньги для этих целей будут выделять из госбюджета до 31 декабря 2027 года.
Они также получат отсрочку на оплату налога на добавленную стоимость (НДС).
Введут новый порядок отбора на госслужбу
В Узбекистане введут новый порядок проведения конкурсов на вакантные должности в госструктурах.
В частности, конкурсы сделают более прозрачными. Для этого создадут Единый портал вакантных должностей государственных служащих.
Тестирование будут проводить в специально оборудованных помещениях или дистанционно с использованием онлайн-системы мониторинга.
Увеличат зарплату сотрудников хокимиятов
С 1 августа будет повышена заработная плата сотрудников всех областных и районных хокимиятов.
Кроме того, сотрудникам будут выплачивать премии и надбавки по результатам их работы.
Штрафы за нарушение ПДД вырастут на 10%
В связи с повышением размера базовой величины, с 1 августа также увеличат размеры штрафов за нарушения правил дорожного движения.
Kursiv собрал наиболее частые нарушения и санкции в отношении водителей:
- Непристегнутый ремень безопасности — 206 тыс. сумов;
- Отсутствие технического осмотра или аптечки — 206 тыс. сумов;
- Управление автомобилем без документов — 412 тыс. сумов;
- Управление автомобилем без страховки — 412 тыс. сумов;
- Проезд на красный свет — 824 тыс. сумов;
- Остановка или парковка в неположенном месте — 824 тыс. сумов;
- Использование телефона во время вождения — 1 млн 236 тыс. сумов;
- Отсутствие государственных номерных знаков — 2 млн 60 тыс. сумов;
- Превышение скорости до 20 км/ч — 412 тыс. сумов;
- Превышение скорости на 20−40 км/ч — 2 млн 60 тыс. сумов;
- Превышение скорости до 40−60 км/ч — 3 млн 708 тыс. сумов;
- Превышение скорости более 60 км/ч — 6 млн 180 тыс. сумов;
- Выезд на встречную полосу — 4 млн 120 тыс. сумов;
- Управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения — 10 млн 300 тыс. сумов и лишение водительских прав на срок до 3 лет;
- Несанкционированная тонировка стекол — 10 млн 300 тыс. сумов.
Школьники смогут переходить в другие школы
Перевод школьников, отстраненных от учебы в период летних каникул, возобновят с 1 августа.
Напоминаем, что эта процедура была временно приостановлена до 31 июля в связи с подготовкой школ к новому учебному году.
С 1 августа у родителей появится возможность подать онлайн-заявку на перевод ребенка в другую школу
Услугу, как и прежде, будут предоставлять в электронном виде через Центры государственных услуг или портал my.gov.uz.
Нуждающимся семьям будут компенсировать затраты на частные детсады
С 1 августа нуждающиеся семья будут получать помощь в размере 40% на расходы по размещению детей в частных детсадах.
Новый порядок предоставления помощи реализуют на основании поправок к положению «О государственных дошкольных образовательных организациях».
Молодежь получит беспроцентные кредиты
Молодежи, желающие открыть центры обучения иностранным языкам в отдаленных и труднодоступных регионах Узбекистана, получат беспроцентные кредиты на сумму до 131,8 млн сумов.
Условия кредитования следующие:
- Заявитель должен иметь национальный или международный сертификат не ниже уровня С1;
- 20% от общего числа принимаемых ежегодно детей должны быть из списка «Молодежная книга»;
- Кредит предоставляется на срок до 3 лет, из которых 6 месяцев считаются льготным периодом.
Ужесточат правила работы со взрывчатыми и токсичными веществами
Деятельность, связанная с производством, транспортировкой, хранением и реализацией взрывчатых и отравляющих веществ, будет подвергаться более строгому контролю.
Теперь для лицензирования этого вида деятельности требуется обязательное согласование с Министерством по чрезвычайным ситуациям.
Кроме того, действующие предприятия отрасли будут обязаны работать в соответствии с экологическими, санитарными и транспортными требованиями Министерства экологии, внутренних дел, здравоохранения и других заинтересованных организаций.
Перевозить взрывчатые и отравляющие вещества разрешат только спецтранспортом.
Граждан будут поощрять за сообщения о незаконном использовании недр
Граждан, сообщивших о нарушениях правил недропользования, начнут поощрять деньгами.
Для этого необходимо зафиксировать нарушение с помощью видеоаппаратуры и направить его в соответствующую инспекцию через систему «Геомониторинг».
Видео- или фотоматериалы должны фиксировать само нарушение, место, время его совершения, а также, при наличии, причастных к нему лиц.
Видео и другие материалы рассмотрят в течение 15 рабочих дней. Если информация подтвердиться, то заявитель получил 1 минимальную заработную плату или 5% от суммы штрафа нарушителю.
Госслужащие будут заниматься физической активностью в рабочее время
Госорганизации будут проводить занятия по физкультуре во время каждого рабочего дня.
Мера направлена на укрепление здоровья, повышение работоспособности и активизацию образа жизни.
На территории организаций построят спортивные площадки, специалисты также будут мониторить индекс массы тела. Результаты опубликуют на платформе hrm.argos.uz.