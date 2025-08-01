WSJ: в ЕС и США скептически отнеслись к смене курса Трампа в отношении России

Однако в последнее время Трамп, по словам его доверенных лиц, понял, что не может рассчитывать на свои отношения с Владимиром Путиным для прекращения боевых действий. Теперь он считает, что лучший способ положить конец конфликту на Украине — усилить давление на Россию и продавать европейским союзникам больше американского оружия для Киева, говорится в статье. При этом Трамп выразил сомнения в том, что какие-либо дополнительные меры, которые США примут против России, окажутся эффективными и будут носить долгосрочный характер, напоминает издание.