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WSJ: в ЕС и США скептически отнеслись к смене курса Трампа в отношении России

Администрация Дональда Трампа до сих пор делала «недостаточно» для того, чтобы усадить Россию за стол переговоров и добиться мира на Украине. Поэтому и в США, и в Евросоюзе сомневаются в том, что Трамп, внезапно «ополчившись» против Москвы, добьется успеха, пишет The Wall Street Journal.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Американская газета утверждает, что резкая смена курса Трампа в отношении России была встречена скептически и представителями Белого дома, и в европейских столицах. Чиновники по обе стороны Атлантики считают, что после возвращения в Белый дом американский лидер мало что сделал для принуждения России положить конец конфликту на Украине.

Хотя в заслугу Трампу ставят то, что он восстановил каналы связи с Россией и с января 2025 года неоднократно общался с российским коллегой, WSJ подчеркивает, что Белый дом не провел необходимую рутинную работу, чтобы обеспечить соблюдение уже действующих санкций и ударить по новым «тайным» компаниям, которые помогают Кремлю обойти западные ограничения.

WSJ приводит слова Эдварда Фишмана, бывшего чиновника по санкциям в Госдепартаменте США, который заявил, что «на базовом уровне США с 20 января не ввели ни одной новой санкции против России».

Более того, Вашингтон не участвовал в решении Европейского союза и Великобритании о снижении цены на экспортируемую российскую нефть и не принял новых мер по включению в черный список судов российского «теневого флота», обращает внимание WSJ. В результате с января антироссийские санкции значительно ослабли, констатирует газета.

Однако в последнее время Трамп, по словам его доверенных лиц, понял, что не может рассчитывать на свои отношения с Владимиром Путиным для прекращения боевых действий. Теперь он считает, что лучший способ положить конец конфликту на Украине — усилить давление на Россию и продавать европейским союзникам больше американского оружия для Киева, говорится в статье. При этом Трамп выразил сомнения в том, что какие-либо дополнительные меры, которые США примут против России, окажутся эффективными и будут носить долгосрочный характер, напоминает издание.

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