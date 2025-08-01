Пятнадцать округов Нижегородской области получат дотации за эффективность

С населением от 25 до 70 тыс. человек первые три места заняли Володарский округ, Шахунья и Семеновский округ; с населением от 17 до 25 тыс. человек — Краснобаковский, Пильнинский и Дальнеконстантиновский округа; от 12 до 17 тыс. человек — Тоншаевский, Сеченовский и Вознесенский округа; менее 12 тыс. человек — Княгининский, Большеболдинский и Шарангский округа.