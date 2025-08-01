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Лукашенко и Путин проведут закрытые переговоры на Валааме

Лукашенко и Путин встретятся тет-а-тет в России на острове Валаам.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко снова встретится с президентом России Владимиром Путиным. Телеграм-канал «Пул Первого» раскрыл место встречи и очередных переговоров белорусского и российского лидера.

Мы писали, что 1 августа Лукашенко летит с рабочим визитом в Россию на встречу с Путиным один на один.

Позднее сообщили, что Лукашенко и Путин встречаются на Валааме.

— Как и год назад. Красиво и мощно, — отметил телеграм-канал «Пул Первого».

Сообщается, что на острове Валлам в северной части Ладожского озера запланирована составная программа встречи президентов. Часть встречи будет открытой, а часть переговоров будут проходить тет-а-тет в закрытом формате.

Напомним, чуть более года назад Лукашенко и Путин улетели на Валаам за 300 километров от Санкт-Петербурга. Закрытые переговоры белорусского лидера с президентом России проходили на Валааме.

Тогда президенты побывали в Храме Смоленской иконы Божьей Матери на Смоленском скиту Валаамского монастыря.

Накануне еще белорусский президент снова высказался о приезде трудовых мигрантов в Беларусь.

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