Путин и Лукашенко проводят встречу на острове Валаам

Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом. Сначала он прилетел в Санкт-Петербург, где пересел на вертолет и направился к месту переговоров с Путиным. Они обсудят двусторонние отношения, союзные проекты и экономику. В центре внимания также будут международная повестка и региональная безопасность. Часть программы будет открытой для СМИ.