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Путин и Лукашенко проводят встречу на острове Валаам

ОСТРОВ ВАЛААМ (Ладожское озеро, Карелия), 1 авг — РИА Новости. Владимир Путин и Александр Лукашенко проводят встречу на Валааме на Ладожском озере в Карелии.

Источник: РИА "Новости"

Лидеры России и Белоруссии посещают Валаам вместе уже не первый год. Как и в прошлые годы, они зашли в храм Смоленской иконы Божией Матери в Смоленском скиту, где монахи молятся о россиянах, погибших в разных войнах.

После краткого молебна, в присутствии президентов, Путин и Лукашенко продолжат общение в формате «один на один».

Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом. Сначала он прилетел в Санкт-Петербург, где пересел на вертолет и направился к месту переговоров с Путиным. Они обсудят двусторонние отношения, союзные проекты и экономику. В центре внимания также будут международная повестка и региональная безопасность. Часть программы будет открытой для СМИ.

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