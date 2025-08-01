Путин и Лукашенко проводят встречу на острове Валаам

Лидеры России и Белоруссии посещают Валаам вместе уже не первый год. Как и в прошлые годы, они зашли в храм Смоленской иконы Божией Матери в Смоленском скиту, где монахи молятся о россиянах, погибших в разных войнах.
После краткого молебна, в присутствии президентов, Путин и Лукашенко продолжат общение в формате «один на один».
Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом. Сначала он прилетел в Санкт-Петербург, где пересел на вертолет и направился к месту переговоров с Путиным. Они обсудят двусторонние отношения, союзные проекты и экономику. В центре внимания также будут международная повестка и региональная безопасность. Часть программы будет открытой для СМИ.