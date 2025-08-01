Олжас Бектенов от имена президента вручил госнаграды работникам транспортной отрасли

«В этом году в рамках Года рабочих профессий в систему государственных наград впервые введено почетное звание “Заслуженный работник транспортной отрасли Казахстана”. Это искреннее признание вашего труда со стороны президента и всего казахского народа. Сегодня в других регионах страны также проходят церемонии чествования передовиков производства и ветеранов транспортной отрасли. По всей республике государственные награды и почетные звания будут вручены около 200 работникам. Это яркое свидетельство поддержки специалистов отечественной транспортной отрасли, которые прилагают усилия на благо страны», — подчеркнул Олжас Бектенов.