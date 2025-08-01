Александр Дрозденко поздравил жителей с 98-летием Ленобласти

Ленинградская область 1 августа отметила 98-летие со дня своего основания. Регион был образован в 1927 году постановлением ВЦИК и Совета Народных Комиссаров РСФСР.
С поздравлением к жителям обратился губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
«История нашего региона — это судьбы людей, которые трудились и защищали Родину, создавали новое и всегда откликались на чужую боль. Здесь строим жизнь — учимся, работаем, создаём семьи, растим детей и обязательно поддерживаем друг друга, мечтаем о будущем и создаём это будущее своим трудом. Здесь — ждём домой наших защитников, заботимся об их близких и приближаем победу. Пусть история Ленинградской области продолжается новыми страницами достижений ленинградцев. Добра и счастья!», — отметил губернатор.
Сегодня Ленинградская область — лидер в ряде ключевых направлений. Регион занимает первое место в России по инвестициям в промышленное строительство и третье — по инвестициям в портовую инфраструктуру. По объёму частных вложений область уступает лишь Москве.
Ленобласть также возглавляет рейтинги по строительству жилья на душу населения и поддержке социальных инициатив. Входит в число лидеров лучших практик благоустройства по версии Минстроя РФ.
Все показатели национальных проектов выполнены, область уже приняла участие в 12 обновлённых нацпроектах на сумму свыше 82 млрд рублей, почти 60% из которых — региональное финансирование.
В 2024 году регион принял 6,5 млн туристов. За десятилетие в два раза снизился уровень бедности, в девять раз выросли расходы на поддержку семей с детьми.
Построено 111 детсадов, 91 школа, 20 домов культуры, 10 бассейнов, 5 ледовых арен и 19 спорткомплексов. Газифицированы 257 поселений.
В Год семьи социальная защита профинансирована на сумму 38,9 млрд рублей. Отдельное внимание уделяется поддержке участников и ветеранов СВО и их семей.