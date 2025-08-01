Александр Дрозденко поздравил жителей с 98-летием Ленобласти

«История нашего региона — это судьбы людей, которые трудились и защищали Родину, создавали новое и всегда откликались на чужую боль. Здесь строим жизнь — учимся, работаем, создаём семьи, растим детей и обязательно поддерживаем друг друга, мечтаем о будущем и создаём это будущее своим трудом. Здесь — ждём домой наших защитников, заботимся об их близких и приближаем победу. Пусть история Ленинградской области продолжается новыми страницами достижений ленинградцев. Добра и счастья!», — отметил губернатор.