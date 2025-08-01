Fox Radio: госсекретарь США заверил, что войны между США и Россией не будет

По мнению Рубио, сейчас необходимо предотвратить «любые стычки или просчеты, которые могут привести к началу конфликта». Поскольку в этом случае, по словам дипломата, Россия может решиться на применение тактического ядерного оружия, чтобы обеспечить себе преимущество на поле боя, а это «неприемлемо ни для одной из сторон».