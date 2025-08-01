Fox Radio: госсекретарь США заверил, что войны между США и Россией не будет

Рубио, согласно статье, считает, что прямой военный конфликт между США и Россией «непостижим».
Это даже не поддается пониманию… Война между США и Россией — это не то, что мы когда-либо увидим.
Как напомнил чиновник, российская и американская армии являются «двумя крупнейшими в мире», которые обладают ядерным оружием, поэтому опасность конфликта между ними нельзя недооценивать. Так он ответил на вопрос о том, в состоянии ли Россия противостоять Америке военным путем.
При этом он добавил, что, если бы у России было только обычное, конвенциональное оружие, она бы «не смогла противостоять США» и ей бы «пришлось нелегко» в военном конфликте «со многими европейскими странами».
По мнению Рубио, сейчас необходимо предотвратить «любые стычки или просчеты, которые могут привести к началу конфликта». Поскольку в этом случае, по словам дипломата, Россия может решиться на применение тактического ядерного оружия, чтобы обеспечить себе преимущество на поле боя, а это «неприемлемо ни для одной из сторон».
В заключении он добавил, что такой сценарий выглядит маловероятным:
Но об этом лучше даже не думать, потому что это не является чем-то вероятным.