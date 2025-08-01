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Fox Radio: госсекретарь США заверил, что войны между США и Россией не будет

Марко Рубио, глава внешнеполитического ведомства США, 31 июля в интервью для Fox Radio заявил, что ни в коем случае нельзя допустить прямого военного конфликта между США и Россией.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: JULIEN DE ROSA/EPA/TASS
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Рубио, согласно статье, считает, что прямой военный конфликт между США и Россией «непостижим».

Это даже не поддается пониманию… Война между США и Россией — это не то, что мы когда-либо увидим.

Марко Рубио
госсекретарь США

Как напомнил чиновник, российская и американская армии являются «двумя крупнейшими в мире», которые обладают ядерным оружием, поэтому опасность конфликта между ними нельзя недооценивать. Так он ответил на вопрос о том, в состоянии ли Россия противостоять Америке военным путем.

При этом он добавил, что, если бы у России было только обычное, конвенциональное оружие, она бы «не смогла противостоять США» и ей бы «пришлось нелегко» в военном конфликте «со многими европейскими странами».

По мнению Рубио, сейчас необходимо предотвратить «любые стычки или просчеты, которые могут привести к началу конфликта». Поскольку в этом случае, по словам дипломата, Россия может решиться на применение тактического ядерного оружия, чтобы обеспечить себе преимущество на поле боя, а это «неприемлемо ни для одной из сторон».

В заключении он добавил, что такой сценарий выглядит маловероятным:

Но об этом лучше даже не думать, потому что это не является чем-то вероятным.

Марко Рубио
госсекретарь США
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