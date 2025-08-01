Министр обороны Казахстана доложил Токаеву о боеготовности армии

АЛМАТЫ, 1 авг — Sputnik. Касым-Жомарт Токаев принял министра обороны Даурена Косанова, который доложил о деятельности ведомства за первое полугодие 2025 года.
Даурена Косанов:
- сообщил о состоянии боевой готовности армии;
- итогах весенней призывной кампании;
- мерах по совершенствованию системы военно-патриотического воспитания и социального обеспечения военнослужащих.
Также он доложил о ходе исполнения поручений президента. В частности:
- о работе по повышению мобильности войск;
- развитию противовоздушной обороны, территориальных войск, подразделений беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), военной инфраструктуры;
- по размещению государственного оборонного заказа.
Касым-Жомарт Токаев поставил ряд задач по дальнейшему повышению боевого потенциала Вооруженных cил. Также он отметил важность реализации комплексных мер, направленных на обеспечение безопасности воинской службы, профилактику гибели и травматизма военнослужащих.
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