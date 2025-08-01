Мишустин поручил обновить трамвайную сеть Калининграда

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил главам федеральных министерств проработать предложение Совета Федерации о включении проекта Калининградской области по обновлению старых трамваев и изношенной трамвайной линии в муниципалитете в программу комплексного развития городского электрического транспорта. Это поручение, как сообщается на сайте Правительства РФ, он дал по итогам встречи с членами Совета палаты Совета Федерации, отметив «непростую ситуацию на фоне геополитических изменений».