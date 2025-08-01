Мэр Новосибирска рассказал о важной фазе обновления дорог в городе

Из 22 запланированных объектов, предусмотренных городской программой, уже завершены работы на 17 участках. Оставшиеся проекты находятся на финальной стадии реализации.
Сегодня мэр Новосибирска Максим Кудрявцев лично оценил прогресс ремонта на проспекте Димитрова, где ведётся обновление участка от Вокзальной магистрали до улицы Фрунзе. На данном участке наблюдались дефекты дорожного покрытия и повреждения газонов. В настоящее время произведён демонтаж старого покрытия и уложен выравнивающий слой. В ближайших планах — укладка финального слоя асфальта, замена бордюрного камня и приведение в порядок колодцев. Подрядчик обязуется закончить все работы до конца сентября.
Кроме того, в рамках проекта запланировано восстановление газонных зон, прилегающих к дорожному полотну.
В текущем году дорожные работы осуществляются в два этапа: финансирование первого этапа обеспечивается из городского бюджета, а второго — из областного. После утверждения на майской сессии Законодательного Собрания было выделено дополнительное финансирование в размере 1,1 миллиарда рублей. Эти средства направлены на обновление 18 дополнительных участков, и на некоторых из них работы ведутся с опережением графика.