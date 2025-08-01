Мэр Новосибирска рассказал о важной фазе обновления дорог в городе

В текущем году дорожные работы осуществляются в два этапа: финансирование первого этапа обеспечивается из городского бюджета, а второго — из областного. После утверждения на майской сессии Законодательного Собрания было выделено дополнительное финансирование в размере 1,1 миллиарда рублей. Эти средства направлены на обновление 18 дополнительных участков, и на некоторых из них работы ведутся с опережением графика.