Путин и Лукашенко посетили службу в церкви на Валааме

ОСТРОВ ВАЛААМ (Ладожское озеро, Карелия), 1 авг — РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко присутствовали на службе в церкви Смоленской иконы Божией матери на Валааме.
Президенты присутствовали на молебне в церкви Смоленской иконы Божией Матери в Смоленском скиту, где монахи молятся о русских воинах, погибших в разных войнах. Лидеры держали в руках церковные свечи.
Путин и Лукашенко в пятницу проводят неформальную встречу на Валааме. Лидеры России и Белоруссии уже не первый год летом посещают Валаам вместе. Они приезжали на остров в июле в 2019, 2023 и 2024 годах.