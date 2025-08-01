Шор обвинил власти Молдавии в передаче энергосектора под контроль Запада

КИШИНЕВ, 1 авг — РИА Новости. Лидер молдавского оппозиционного блока «Победа» Илан Шор обвинил правительство Молдавии в передаче энергетической инфраструктуры страны под контроль западных и румынских компаний вместо обещанной энергетической независимости.
Молдавское национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) в мае назначило местную компанию Energocom поставщиком газа в республике на тот случай, если «Молдовагаз» не сможет выполнить необходимые для сохранения лицензии условия, а именно — не завершит процедуру отделения газотранспортной дочерней компании «Молдоватрансгаз» до 31 июля 2025 года. В середине июня парламент Молдавии в первом чтении принял законопроект о предоставлении государственных гарантий по кредиту в сумме 400 миллионов евро для закупки газа, который Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит госкомпании Energocom. Во вторник премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что поставкой газа потребителям с августа вместо российско-молдавской компании «Молдовагаз» займется госкомпания Energocom.
«Если “Молдовагаз” еще управляется Молдовой, то компанией Energocom руководят западные хозяева, у которых и закупается весь газ и электричество… Нет никакой независимости у страны, стратегической инфраструктурой которой управляли бы иностранцы. Это не независимость, а рабство», — заявил Шор РИА Новости.
По словам политика, финансирование энергетических проектов осуществляется из госбюджета за счет кредитов Европейского банка реконструкции и развития. Шор отметил, что газопровод Унгены-Кишинев также строился на средства этого банка.
«Управлять и влиять на газовый рынок страны тоже стали румыны через компанию Operatorul Pieței de Energie M (OPEM) — единственную биржевую площадку для закупки газа Молдовой», — подчеркнул лидер блока «Победа».
Шор назвал происходящее «обычной тактикой» президента Майи Санду и ее партии, добавив, что подобный «алгоритм подчинения» Запад применял и в других странах. По мнению оппозиционера, остановить процесс могут только граждане Молдавии, где 28 сентября пройдут парламентские выборы.
Осенью 2023 года ГТС Молдавии была на пять лет передана в управление оператору Vestmoldtransgaz (75% у румынского «Трансгаза», 25% — у ЕБРР) в рамках обязательств страны по третьему энергетическому пакету Евросоюза.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу обеспечением Молдавии голубым топливом занимается госкомпания Energocom. При этом информация о том, у кого закупается газ, а также по какой цене, является засекреченной, она становится известна потребителям только после того, как заключается очередной контракт. Оппозиция в Молдавии уже поднимала вопрос о необходимости заслушать в парламенте министра энергетики Дорина Жунгиету и руководство Национального агентства по регулированию в энергетике в связи с сокрытием цен на закупку газа, однако большинство в лице правящей партии «Действие и солидарность» не поддержало подобную инициативу. −0-