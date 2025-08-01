Путин оценил результаты переговоров с Украиной в Стамбуле

«Я оцениваю в целом положительно (переговоры с Украиной в Стамбуле — ред.). Как же можно не положительно оценивать то, что сотни людей возвратились на родину? Это положительно. Мы из гуманитарных соображений, как вы знаете, передали тысячи тел погибших украинских солдат, получили в ответ несколько десятков наших парней, которые сложили голову за родину. И разве это не положительно? Конечно, это положительный момент», — сказал Путин журналистам.