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Путин оценил результаты переговоров с Украиной в Стамбуле

ОСТРОВ ВАЛААМ (Ладожское озеро, Карелия), 1 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что положительно оценивает результаты переговоров России и Украины и обмен пленными.

Источник: Пресс-служба Президента России

«Я оцениваю в целом положительно (переговоры с Украиной в Стамбуле — ред.). Как же можно не положительно оценивать то, что сотни людей возвратились на родину? Это положительно. Мы из гуманитарных соображений, как вы знаете, передали тысячи тел погибших украинских солдат, получили в ответ несколько десятков наших парней, которые сложили голову за родину. И разве это не положительно? Конечно, это положительный момент», — сказал Путин журналистам.

Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными. Также РФ передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.