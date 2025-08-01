NYT: в опубликованном «плане Клинтон» есть след российских шпионов

В 2016 году штаб Клинтон при поддержке спецслужб заявил, что готовит разоблачение деловых связей Трампа с «русской мафией». NYP пишет, что, вероятно, под спецслужбами подразумевали ЦРУ и ФБР. При этом тогдашний президент США Барак Обама якобы оказывал давление на директора ФБР Джеймса Коми через генерального прокурора Лоретту Линч, чтобы в отношении Клинтон прекратили проверку за использование личной почты в рабочих целях. Обама якобы не хотел омрачать свое президентство скандалом. В декабре 2016 года он также «приказал провести послевыборную разведывательную оценку гнусной деятельности России, связанной с выборами».