Дятлова: ремонт тротуаров на Литовском валу — промежуточное решение

«У нас нет обеспеченности полноценным тротуаром с обеих сторон, — заявлял тогда Романов. — На одной стороне тротуар в ненормативном состоянии (мы там его постоянно ремонтируем и латаем). Если мы посмотрим на транспортные потоки и на загрузку именно перегона, то увидим, что он не дозагружен. Даже в час пик он не дозагружен, а порой автолюбители устраивают полноценные гонки на этом участке. Там постоянно неправильно выбирают полосу и скоростной режим, и зазор (резерв пространства) нам позволяет организовать полноценную дорогу 1+1, а на подходах к транспортным узлам сделать соответствующие уширения, организовав пешеходную и велосипедную связь».