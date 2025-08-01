Дятлова: ремонт тротуаров на Литовском валу — промежуточное решение

Ремонт тротуаров на Литовском валу, который обещают выполнить в этом году, — это промежуточное решение перед масштабной реконструкцией улицы. Об этом глава администрации Елена Дятлова сообщила «Новому Калининграду» в пятницу, 1 августа.
«У нас есть видение, как должен выглядеть Литовский вал, — отметила чиновница. — По-хорошему, его нужно ставить на реконструкцию, начиная от развязки на площади Василевского и заканчивая улицей Лесопильной, то есть до набережной Преголи, где у нас бастион “Литва”».
Дятлова рассказала, что у власти уже занимаются «отдельной проработкой узлов пересечения Литовского вала с улицей Юрия Гагарина и с Московским проспектом».
«Но это реконструкция. Поставить Литовский вал на реконструкцию можно только после появления улицы Юбилейной (эта улица нам также необходима к открытию кампуса БФУ, а это территория в 30 га). Нам придётся закрывать Литовский вал захватками, но сначала в планах улица Юбилейная», — продолжила она.
Ремонт тротуаров на Литовском валу, по словам Дятловой, является промежуточным решением, так как «до реконструкции ещё надо дожить».
Мы отремонтируем тротуары, построим улицу Юбилейную, а лишь потом перейдём к реконструкции Литовского вала. А с таким техническим состоянием [тротуаров] мы точно не доживём до коммунизма.
Напомним, что в декабре 2023 года Антон Романов, бывший тогда в должности зампредседателя комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры (сейчас он возглавляет этот комитет — прим. «Нового Калининграда») сообщал, что Литовский вал в Калининграде планируют сузить с четырех до двух автомобильных полос, чтобы обустроить тротуары по обеим сторонам улицы. Он отметил, что сужение предусматривает комплексная схема организации дорожного движения (на период 2019—2035 гг.).
«У нас нет обеспеченности полноценным тротуаром с обеих сторон, — заявлял тогда Романов. — На одной стороне тротуар в ненормативном состоянии (мы там его постоянно ремонтируем и латаем). Если мы посмотрим на транспортные потоки и на загрузку именно перегона, то увидим, что он не дозагружен. Даже в час пик он не дозагружен, а порой автолюбители устраивают полноценные гонки на этом участке. Там постоянно неправильно выбирают полосу и скоростной режим, и зазор (резерв пространства) нам позволяет организовать полноценную дорогу 1+1, а на подходах к транспортным узлам сделать соответствующие уширения, организовав пешеходную и велосипедную связь».