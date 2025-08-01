Создание новой бригады сил спецопераций армии началось на юге Беларуси

МИНСК, 1 авг — Sputnik. Беларусь начала формировать новую бригаду сил спецопераций армии, она будет базироваться в Гомельской области, сообщил командующий силами специальных операций вооруженных сил республики Вадим Денисенко.
Он пояснил, что данное решение было принято для усиления южного участка границы. А на юге Беларусь граничит с Украиной.
«На сегодняшний день это самое, так сказать, беспокойное направление, которое поддерживает нас всех в тонусе. Поэтому было принято решение о создании там отдельной десантно-штурмовой бригады», — сказал Денисенко в интервью телеканалу «Первый информационный».
Он также сообщил, что ее формирование уже началось. В частности, сформирован один из батальонов.
«До конца этого года он уже будет как боевая единица», — добавил командующий.
Говоря о планируемом местонахождении новой бригады, Денисенко уточнил, что это будет Гомельская область, 37-я отдельная десантно-штурмовая гвардейская бригада.