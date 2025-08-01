Создание новой бригады сил спецопераций армии началось на юге Беларуси

«На сегодняшний день это самое, так сказать, беспокойное направление, которое поддерживает нас всех в тонусе. Поэтому было принято решение о создании там отдельной десантно-штурмовой бригады», — сказал Денисенко в интервью телеканалу «Первый информационный».