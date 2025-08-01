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Создание новой бригады сил спецопераций армии началось на юге Беларуси

Решение создать новую бригаду сил спецопераций армии принято для усиления южной границы страны.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 1 авг — Sputnik. Беларусь начала формировать новую бригаду сил спецопераций армии, она будет базироваться в Гомельской области, сообщил командующий силами специальных операций вооруженных сил республики Вадим Денисенко.

Он пояснил, что данное решение было принято для усиления южного участка границы. А на юге Беларусь граничит с Украиной.

«На сегодняшний день это самое, так сказать, беспокойное направление, которое поддерживает нас всех в тонусе. Поэтому было принято решение о создании там отдельной десантно-штурмовой бригады», — сказал Денисенко в интервью телеканалу «Первый информационный».

Он также сообщил, что ее формирование уже началось. В частности, сформирован один из батальонов.

«До конца этого года он уже будет как боевая единица», — добавил командующий.

Говоря о планируемом местонахождении новой бригады, Денисенко уточнил, что это будет Гомельская область, 37-я отдельная десантно-штурмовая гвардейская бригада.