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Путин оценил торговый оборот России и Белоруссии

Путин: торговый оборот РФ и Белоруссии превысил 50 млрд долларов.

Источник: © РИА Новости

ОСТРОВ ВАЛААМ (Ладожское озеро, Карелия), 1 авг — РИА Новости. Торговый оборот РФ и Белоруссии превысил 50 миллиардов долларов, у двух стран много совместных проектов, заявил президент России Владимир Путин.

«У нас уже свыше 50 миллиардов оборот торговый, это вообще очень хорошее достижение, проектов много, еще и в очень важных перспективных областях», — сказал Путин журналистам.

Ранее в пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию. Белорусский лидер отправился на Валаам, где проходит неформальная встреча с Путиным. Лукашенко сопровождает и его сын Николай, он присутствовал в церкви Смоленской иконы Божией Матери во время молебна. Кадры посещения опубликовал Кремль.

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