Первый серийный комплекс «Орешник» поступил в войска

«У нас произведен первый серийный комплекс “Орешник”, первая серийная ракета, и она поступила в войска. Теперь серия заработала», — сказал он.
Глава государства уточнил, что в стране заработало серийное производство этого вида оружия.
Также лидеры рассказали о планах по размещению «Орешника» в Белоруссии. Как отметил Лукашенко, военные хотели разместить комплекс в республике в этом году, стороны «от этого пока не отступают».
По словам Путина, специалисты России и Белоруссии выбрали позиции для установки «Орешника».
Президент 21 ноября прошлого года сообщил о проведенном успешном испытании новейшей ракеты средней дальности «Орешник». В ответ на применение американского и британского оружия Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины.
Российский лидер также сообщал, что в случае массированного применения ракет «Орешник» в одном ударе его мощь будет сопоставима с таковой у ядерного оружия. При этом «Орешник» не является оружием массового поражения, потому что он высокоточный и не несет ядерного заряда, подчеркивал Путин.