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Первый серийный комплекс «Орешник» поступил в войска

ОСТРОВ ВАЛААМ (Ладожское озеро, Карелия), 1 авг — РИА Новости. В России произвели и поставили в войска первый серийный комплекс «Орешник», сообщил президент Владимир Путин на встрече со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.

«У нас произведен первый серийный комплекс “Орешник”, первая серийная ракета, и она поступила в войска. Теперь серия заработала», — сказал он.

Глава государства уточнил, что в стране заработало серийное производство этого вида оружия.

Также лидеры рассказали о планах по размещению «Орешника» в Белоруссии. Как отметил Лукашенко, военные хотели разместить комплекс в республике в этом году, стороны «от этого пока не отступают».

По словам Путина, специалисты России и Белоруссии выбрали позиции для установки «Орешника».

Президент 21 ноября прошлого года сообщил о проведенном успешном испытании новейшей ракеты средней дальности «Орешник». В ответ на применение американского и британского оружия Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины.

Российский лидер также сообщал, что в случае массированного применения ракет «Орешник» в одном ударе его мощь будет сопоставима с таковой у ядерного оружия. При этом «Орешник» не является оружием массового поражения, потому что он высокоточный и не несет ядерного заряда, подчеркивал Путин.

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