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Лукашенко предложил построить на Валааме белорусский храм

Лукашенко отправился в Россию с рабочим визитом, неформальная встреча глав Беларуси и России проходит на Валааме.

Источник: Пресс-служба президента Беларуси

МИНСК, 1 авг — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил построить в Валаамском монастыре белорусский храм, такое предложение он озвучил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным на Валааме.

Глава белорусского государства признался, что, подлетая к месту встречи, он подумал о том, что зародилась хорошая традиция каждый год встречаться на Валааме.

«Смоленский скит — это хорошо. Но Белорусского нет скита. Мы тоже подумаем. Места тут хватает — построить храмик. Подумаем над этим», — сказал Лукашенко, его слова приводит БелТА.

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