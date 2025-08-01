Лукашенко предложил построить на Валааме белорусский храм

МИНСК, 1 авг — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил построить в Валаамском монастыре белорусский храм, такое предложение он озвучил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным на Валааме.
Глава белорусского государства признался, что, подлетая к месту встречи, он подумал о том, что зародилась хорошая традиция каждый год встречаться на Валааме.
«Смоленский скит — это хорошо. Но Белорусского нет скита. Мы тоже подумаем. Места тут хватает — построить храмик. Подумаем над этим», — сказал Лукашенко, его слова приводит БелТА.
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