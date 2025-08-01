Лукашенко заявил, что никто не поставит на колени Россию и Белоруссию

«Если перед нами закрыл кто-то дверь — в мире очень много открытых дверей. И Россия, и Белоруссия сегодня сделали очень серьезный разворот. Думаю, время пройдет, мир еще оценит то, что сделано нами. Это было просто невозможно представить в начале 2020-х годов. Тем не менее, сделали, развернули, живем и будем жить. В нашем мире никому не удастся на колени нас поставить, мы полны решимости отстоять свои интересы», — сказал он журналистам на острове Валаам, где проводит встречу с российским коллегой Владимиром Путиным.