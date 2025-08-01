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Путин оценил ситуацию с поставкой комплекса «Орешник» в Белоруссию

Путин заявил, что поставки комплекса «Орешник» в Белоруссию идут по плану.

Источник: © РИА Новости

ОСТРОВ ВАЛААМ (Ладожское озеро, Карелия), 1 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о ситуации с поставкой комплекса «Орешник» в Белоруссию, сообщил, что «все по плану».

«Все по плану у нас», — сказал Путин журналистам, комментируя ситуацию с поставкой комплекса «Орешник» в Белоруссию.

Путин 21 ноября прошлого года заявил о проведенном успешном испытании новейшей ракеты средней дальности «Орешник». В ответ на применение американского и британского оружия Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины.