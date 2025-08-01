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Лукашенко дал совет Трампу по участию в урегулировании на Украине

Если президент США Дональд Трамп хочет мира, ему следует «аккуратно подключаться» к процессу урегулирования, а не выдвигать ультиматумы, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко на совместной пресс-конференции с российским коллегой Владимиром Путиным на Валааме.

Источник: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

«[Ультиматумы] 50, 60, 10 дней. Так политика не делается. Если он мира хочет, он должен подключаться аккуратно, основательно. Это военное столкновение, и указать там не получится, тем более ядерной державе. Слушайте, ну это просто смех вызывает», — сказал Лукашенко.

По его словам, президент Белоруссии открыто сказал представителям США передать своему главе государства, чтобы он действовал «аккуратно и тогда “можно договориться”».

14 июля Трамп объявил, что если за 50 дней не будет достигнут прогресс в урегулировании конфликта на Украине, США введут вторичные пошлины «примерно 100%» в отношении России и ее торговых партнеров. Спустя две недели он объявил о сокращении срока ультиматума до 10 дней, начиная с 29 июля. Свое решение президент США объяснял тем, что «очень разочарован» в действиях Путина. Американский лидер при этом допустил, что ограничения не имеют влияния на Россию.

Материал дополняется.

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