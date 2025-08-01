Лукашенко дал совет Трампу по участию в урегулировании на Украине

14 июля Трамп объявил, что если за 50 дней не будет достигнут прогресс в урегулировании конфликта на Украине, США введут вторичные пошлины «примерно 100%» в отношении России и ее торговых партнеров. Спустя две недели он объявил о сокращении срока ультиматума до 10 дней, начиная с 29 июля. Свое решение президент США объяснял тем, что «очень разочарован» в действиях Путина. Американский лидер при этом допустил, что ограничения не имеют влияния на Россию.