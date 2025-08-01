Лукашенко заявил, что при необходимости подключится к переговорам

ОСТРОВ ВАЛААМ (Ладожское озеро, Карелия), 1 авг — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что договорился с российским лидером Владимиром Путиным при необходимости подключить Минск к переговорам с Украиной.
«Мы давно договорились с Владимиром Владимировичем: если нужно, он всегда скажет и подключит Беларусь к (переговорному — ред.) процессу», — сказал Лукашенко журналистам.
Путин и Лукашенко в пятницу проводят неформальную встречу на Валааме. Лидеры России и Белоруссии уже не первый год летом посещают Валаам вместе. Они приезжали на остров в июле в 2019, 2023 и 2024 годах.