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Лукашенко заявил, что при необходимости подключится к переговорам

Лукашенко договорился с Путиным, что при необходимости подключится к переговорам.

Источник: © РИА Новости

ОСТРОВ ВАЛААМ (Ладожское озеро, Карелия), 1 авг — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что договорился с российским лидером Владимиром Путиным при необходимости подключить Минск к переговорам с Украиной.

«Мы давно договорились с Владимиром Владимировичем: если нужно, он всегда скажет и подключит Беларусь к (переговорному — ред.) процессу», — сказал Лукашенко журналистам.

Путин и Лукашенко в пятницу проводят неформальную встречу на Валааме. Лидеры России и Белоруссии уже не первый год летом посещают Валаам вместе. Они приезжали на остров в июле в 2019, 2023 и 2024 годах.

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