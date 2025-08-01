Путин заявил, что все обмены проходят на территории Белоруссии

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в пятницу проводят неформальную встречу на Валааме. Лидеры России и Белоруссии уже не первый год летом посещают Валаам вместе. Они приезжали на остров в июле в 2019, 2023 и 2024 годах.