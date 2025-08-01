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Путин заявил, что все обмены проходят на территории Белоруссии

Путин: обмены в рамках российско-украинских переговоров проходят в Белоруссии.

Источник: © РИА Новости

ОСТРОВ ВАЛААМ (Ладожское озеро, Карелия), 1 авг — РИА Новости. Все обмены в рамках российско-украинских переговоров проходят на территории Белоруссии, заявил президент России Владимир Путин.

«Все обмены то у нас (в рамках российско-украинских переговоров — ред.) происходят на территории Беларуси», — сказал Путин журналистам.

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в пятницу проводят неформальную встречу на Валааме. Лидеры России и Белоруссии уже не первый год летом посещают Валаам вместе. Они приезжали на остров в июле в 2019, 2023 и 2024 годах.

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