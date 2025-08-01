Депутат Рады выступил с призывом после встречи Путина с Лукашенко

«Лукашенко и Путин начали встречу на Валааме с краткого молебна в храме Смоленской иконы Божией Матери. Это первая, неформальная часть визита — но в ней главное: духовная основа единства. Пока рядом не будет лидера Украины — мира не будет. Только одна общая литургия в Москве, Минске и Киеве — способна принести мир», — говорится в публикации.