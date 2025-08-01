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Депутат Рады выступил с призывом после встречи Путина с Лукашенко

Дмитрук призвал Киев вернуться к истокам после встречи Путина и Лукашенко.

Источник: Sputnik.by

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Депутат Рады Артем Дмитрук обратил внимание на формат встречи главы России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом он написал в Telegram-канале.

«Лукашенко и Путин начали встречу на Валааме с краткого молебна в храме Смоленской иконы Божией Матери. Это первая, неформальная часть визита — но в ней главное: духовная основа единства. Пока рядом не будет лидера Украины — мира не будет. Только одна общая литургия в Москве, Минске и Киеве — способна принести мир», — говорится в публикации.

Дмитрук добавил, что мир — не в бумагах и переговорах, а в возвращении к своим истокам.

Путин и Лукашенко в пятницу проводят неформальную встречу на Валааме. Лидеры России и Белоруссии уже не первый год летом посещают Валаам вместе. Они приезжали на остров в июле в 2019, 2023 и 2024 годах.

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