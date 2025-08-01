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Мигрантов из Узбекистана намерены тестировать на ВИЧ при возвращении домой

На 9-м пленарном заседании Сената одобрен закон о введение анализов на ВИЧ для узбекских мигрантов и иностранцев, работающих в Узбекистане. Цель документа — предотвращение распространения опасных инфекций, сообщила пресс-служба Олий Мажлиса.

Закон устанавливает обязательное медосвидетельствование для мигрантов и иностранных граждан, работающих в Узбекистане.

Обследование для граждан страны проводится за счет бюджета, для иностранцев — за их счет или за счет работодателя.

Выявление ВИЧ/СПИДа и туберкулеза станет основанием для отказа в выдаче разрешения на трудовую деятельность.

В 2024 году из 1,7 млн граждан, вернувшихся из-за границы, лишь 434 тыс. прошли добровольное тестирование на ВИЧ, у 1 512 выявлено заболевание.

Также проверку прошли более 12,7 тыс. иностранцев и лиц без гражданства, из них 81 оказался инфицирован.

Ранее Kursiv Uzbekistan писал, что в школах введут медосмотры для анализа физических способностей учащихся.