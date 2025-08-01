Мигрантов из Узбекистана намерены тестировать на ВИЧ при возвращении домой

Закон устанавливает обязательное медосвидетельствование для мигрантов и иностранных граждан, работающих в Узбекистане.
Обследование для граждан страны проводится за счет бюджета, для иностранцев — за их счет или за счет работодателя.
Выявление ВИЧ/СПИДа и туберкулеза станет основанием для отказа в выдаче разрешения на трудовую деятельность.
В 2024 году из 1,7 млн граждан, вернувшихся из-за границы, лишь 434 тыс. прошли добровольное тестирование на ВИЧ, у 1 512 выявлено заболевание.
Также проверку прошли более 12,7 тыс. иностранцев и лиц без гражданства, из них 81 оказался инфицирован.
Ранее Kursiv Uzbekistan писал, что в школах введут медосмотры для анализа физических способностей учащихся.