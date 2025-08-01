Страны НАТО обвинили иранские спецслужбы в убийствах и похищениях людей

«Мы едины в своем противодействии попыткам иранских спецслужб убивать, похищать и преследовать людей в Европе и Северной Америке, что является явным нарушением нашего суверенитета. Эти службы все активнее сотрудничают с международными преступными организациями, преследуя журналистов, диссидентов, граждан еврейского происхождения, а также действующих и бывших должностных лиц в Европе и Северной Америке», — говорится в заявлении, которое подписали представители Франции, Германии, США, Великобритании, Албании, Бельгии, Канады, Чехии, Дании, Финляндии, Нидерландов, Испании, Швеции.