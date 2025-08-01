TNI: на учениях «Июльский шторм» Россия показала новый морской беспилотник

Военно-морской флот России продемонстрировал новый надводный беспилотник с боевой нагрузкой, который в ходе учений уничтожил условные цели, говорится в статье.
Издание отмечает, что он очень похож на надводные беспилотники, которые Украина с начала конфликта использует против российских военно-морских целей в Черном море. По данным русскоязычных источников, новый российский БЭК может работать как минимум сутки без подзарядки и способен поражать цели на расстоянии до 300 километров.
Поэтому Киеву, как предупреждает издание, следует серьезно отнестись к заявлению России о возможностях нового БЭК — хотя бы потому, что предыдущие версии российских БПЛА уже доказали свою эффективность в ходе конфликта.
В статье подчеркивается, что БПЛА — это будущее военных действий и страны, которые в боях активно применяют дроны, например, та же Россия, имеют преимущество перед теми странами, у которых нет подобного боевого опыта.
Кроме того, новый беспилотник полностью отвечает стратегической цели России: отвоевать Одессу — крупнейший порт Украины — и взять под контроль доступ Украины к Черному морю, предполагает Брэндон Вайхерт — автор статьи в The National Interest.