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TNI: на учениях «Июльский шторм» Россия показала новый морской беспилотник

Россия рассчитывает отрезать Украину от выхода к Черному морю, считает The National Interest. Возможно, именно это побудило ее разработать новейший военно-морской беспилотник, который был продемонстрирован в ходе масштабных военно-морских учений «Июльский шторм».

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Военно-морской флот России продемонстрировал новый надводный беспилотник с боевой нагрузкой, который в ходе учений уничтожил условные цели, говорится в статье.

Издание отмечает, что он очень похож на надводные беспилотники, которые Украина с начала конфликта использует против российских военно-морских целей в Черном море. По данным русскоязычных источников, новый российский БЭК может работать как минимум сутки без подзарядки и способен поражать цели на расстоянии до 300 километров.

TNI акцентирует внимание на том, что предполагаемый радиус действия российского беспилотника поставит такие порты, как Одесса или Измаил, в пределы досягаемости ударов из Крыма.

Поэтому Киеву, как предупреждает издание, следует серьезно отнестись к заявлению России о возможностях нового БЭК — хотя бы потому, что предыдущие версии российских БПЛА уже доказали свою эффективность в ходе конфликта.

В статье подчеркивается, что БПЛА — это будущее военных действий и страны, которые в боях активно применяют дроны, например, та же Россия, имеют преимущество перед теми странами, у которых нет подобного боевого опыта.

Кроме того, новый беспилотник полностью отвечает стратегической цели России: отвоевать Одессу — крупнейший порт Украины — и взять под контроль доступ Украины к Черному морю, предполагает Брэндон Вайхерт — автор статьи в The National Interest.

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