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Президент Токаев направил телеграмму Президенту Швейцарии

Глава государства подчеркнул особую значимость праздника Национального дня Швейцарской Конфедерации как символа единства нации.

Президент Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления Президенту Карин Келлер-Зуттер по случаю Национального дня Швейцарской Конфедерации, передаёт BAQ.kz.

В своем послании Глава государства подчеркнул особую значимость этого праздника как символа единства нации, демократических устоев и неизменной приверженности принципу нейтралитета, а также передал искренние пожелания процветания и благополучия швейцарскому народу.

«Президент отметил высокий уровень казахско-швейцарских отношений, подтвердив уверенность в их дальнейшем укреплении во благо народов двух стран», — говорится в сообщении Акорды.