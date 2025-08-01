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Лукашенко сказал, что Беларусь и Россия полны решимости против санкций

Лукашенко заявил о решимости Беларуси и России отстоять свои интересы.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь и Россия полны решимости отстоять свои интересы, пишет БелТА.

Во время встречи белорусского лидера с президентом России Владимиром Путиным на Валааме была поднята тема санкционного давления Запада и меры против него.

— Если перед нами закрыл кто-то дверь — в мире очень много открытых дверей, — сказал Лукашенко.

Также глава республики подчеркнул, что из-за принятых рестрикций Россией и Беларусью был сделан «очень серьезный разворот». Лукашенко уверен, что мир еще оценит то, что было сделано Беларусью и Россией. Кроме того, он заявил о полной решимости против санкций.

— Живем и будем жить. В нашем мире никому не удастся поставить нас на колени. Мы полны решимости отстоять свои интересы, — подытожил белорусский президент.

Кроме того, Александр Лукашенко предложил построить белорусский скит на Валааме, и Владимир Путин его поддержал.

Также Лукашенко и Путин обсудили поставку «Орешника» в Беларусь до конца 2025 года.

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