Лукашенко сказал, что Беларусь и Россия полны решимости против санкций

Также глава республики подчеркнул, что из-за принятых рестрикций Россией и Беларусью был сделан «очень серьезный разворот». Лукашенко уверен, что мир еще оценит то, что было сделано Беларусью и Россией. Кроме того, он заявил о полной решимости против санкций.