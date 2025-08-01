Полковник Ходаренок: ВСУ не хватает сил и средств на постройку линий обороны

На Украине строят оборонительные рубежи в надежде остановить летнее наступление Вооруженных сил России, пишет издание The Wall Street Journal (WSJ). Что не так с украинскими оборонительными работами и почему «зубы дракона» не помогут ВСУ, разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок.
Киев находится в самом разгаре своих самых амбициозных оборонительных работ на сегодняшний день, пишет WSJ в материале, основанном на беседе с командиром 23-го инженерно-позиционного полка ВСУ.
По информации WSJ, «первая линия обороны строится передовыми войсками, в то время как команды, подобные 23-му полку, роют следующую линию обороны. Региональные гражданские администрации отвечают за третий рубеж обороны, охватывающий ключевые города и укрепляющий границы некоторых регионов. Каждый рубеж предназначен для того, чтобы остановить российские войска на их пути».
Как строят оборонительные рубежи.
С одной стороны, все вроде по науке, но в то же время и не совсем так. На самом деле к фортификационному оборудованию привлекаются в мотострелковых (танковых) соединениях и частях до 70% личного состава, в зенитных, ракетных, специальных — до 50% личного состава.
Иными словами, первый и второй оборонительные рубежи оборудуются силами и средствами войск. Армейский оборонительный рубеж (в материале WSJ он назван третьим) оборудуют силами вторых эшелонов или резервов и инженерно-позиционных частей и подразделений.
Заметим, в тексте WSJ инженерно-позиционный полк ВСУ привлечен для строительства второго оборонительного рубежа, хотя в целом мероприятия фортификационного оборудования местности должны проводиться силами исключительно войск. А вот инженерные части и подразделения (типа ипп) привлекаются только для решения наиболее сложных задач, а не оборудования оборонительных рубежей в целом.
Сооружение же третьего оборонительного рубежа на Украине уже отдано на откуп региональным гражданским администрациям. И без всякого преувеличения, это золотая жила для обогащения местных украинских властей.
~Второй год подряд возведение фортификационных сооружений ВСУ сталкивается со срывом всех возможных сроков ввода в строй и арестами среди украинского руководства по подозрению в воровстве и коррупции.~
Безусловно, для возведения оборонительных рубежей могут быть привлечены силы и средства гражданского сектора и местное население с народно-хозяйственной техникой. Но характер, последовательность и сроки фортификационного оборудования определяются только соответствующими командующими, а все работы должны осуществляться только под их непосредственным контролем.
Почему «зубы дракона» могут не помочь?
Даже по материалу WSJ заметно, что сил и средств ВСУ для сооружения оборонительных рубежей недостаточно. Силами войск на Украине возводится только первый оборонительный рубеж. О вторых эшелонах и резервах, которые должны сооружать второй и армейский рубежи, речи не идет. А ведь именно войска должны строить взводные и ротные опорные пункты, батальонные районы обороны с созданием в них систем траншей и ходов сообщения (разумеется, это должно осуществляться с учетом опыта, полученного в ходе военных действий).
По этим причинам оборона ВСУ даже на приоритетных направлениях имеет очаговый характер. И как пишет WSJ, из-за брешей в окопах некоторые солдаты уже сравнили оборонительные сооружения с линией Мажино, которую во время Второй мировой войны обошли немецкие войска.
В то же время на Украине хорошо помнят, как знаменитый контрнаступ лета 2023 года увяз в глубокоэшелонированной обороне российских войск и был практически с первых часов остановлен густыми минно-взрывными заграждениями. ~В Киеве планируют повторить то же самое, но теперь для ВС РФ.~ Вместе с тем недостаток сил и средств может в очередной раз сыграть злую шутку с Вооруженными силами Украины.
И в завершение некоторые детали. По информации WSJ, украинская оборонительная линия состоит из слоя «малозаметной колючей проволоки и тонких металлических спиралей», трех противотанковых рвов, «зубов дракона» и второго слоя колючей проволоки".
С точки зрения военной терминологии все перечисленное относится к системе инженерных заграждений. Малозаметная колючая проволока называется МЗП — малозаметными препятствиями, тонкие металлические спирали, по всей видимости, представляют собой спирали Бруно, «зубы дракона» в терминологии инженерных войск именуются надолбами.
Все упомянутое относится к так называемым невзрывным заграждениям, и они перечислены WSJ далеко не в полном объеме. Надо было упомянуть хотя бы о эскарпах, ежах и лесных завалах.
Удивительно, что командир 23-го ипп ВСУ в беседе с WSJ не сказал ни слова о минно-взрывных заграждениях, которые являются основой системы инженерных заграждений. А с другой стороны, он и так сказал немало: несмотря на то, что на Украине апофеоз фортификационного оборудования местности, сил и средств на полноценное сооружение оборонительных полос явно не хватает.
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Биография автора:
Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.
Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),