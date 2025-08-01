Полковник Ходаренок: ВСУ не хватает сил и средств на постройку линий обороны

Даже по материалу WSJ заметно, что сил и средств ВСУ для сооружения оборонительных рубежей недостаточно. Силами войск на Украине возводится только первый оборонительный рубеж. О вторых эшелонах и резервах, которые должны сооружать второй и армейский рубежи, речи не идет. А ведь именно войска должны строить взводные и ротные опорные пункты, батальонные районы обороны с созданием в них систем траншей и ходов сообщения (разумеется, это должно осуществляться с учетом опыта, полученного в ходе военных действий).