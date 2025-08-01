Лукашенко об упавшем в Беларуси беспилотнике: 59 кг взрывчатки, начиненный шариками

Александр Лукашенко упомянул про звучавшее ранее предложение о воздушном перемирии, и эта тема затрагивалась и на его встрече с представителями США: «Я говорю: Россия в этом заинтересована и Президент Путин. Но вы же этого не хотите. Скажите Зеленскому, пускай на это идет, чтобы не было вот этих летающих аппаратов и на голову людям не падали».
«Уже последнее. Вы знаете случай, когда уже в Беларуси (упал беспилотник. — Прим. БЕЛТА) — 59 килограмм взрывчатки, начиненный шариками и прочее. Ну хорошо, не взорвался. Ударил по 10-этажному дому, где жили обычные простые люди», — заявил Президент.
«Поэтому опасная вот эта эскалация. Нам надо прекращать это. И делать надо это аккуратно», — подчеркнул белорусский лидер.
Как сообщалось БЕЛТА со ссылкой на Следственный комитет, ночью 29 июля беспилотный летательный аппарат, который был обнаружен Министерством обороны и подавлен средствами радиоэлектронной борьбы, упал без детонации во дворе дома № 72 по ул. Матусевича. Обломки беспилотника повредили несколько припаркованных автомобилей и приземлились на прилегающую к дому территорию.
На месте изъяты фрагменты корпуса и крыльев БПЛА, двигатель, приборы навигации и боевая часть, снабженная тротилом и большим количеством поражающих элементов в виде металлических шариков.