Лукашенко об упавшем в Беларуси беспилотнике: 59 кг взрывчатки, начиненный шариками

Александр Лукашенко упомянул про звучавшее ранее предложение о воздушном перемирии, и эта тема затрагивалась и на его встрече с представителями США: «Я говорю: Россия в этом заинтересована и Президент Путин. Но вы же этого не хотите. Скажите Зеленскому, пускай на это идет, чтобы не было вот этих летающих аппаратов и на голову людям не падали».