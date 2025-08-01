Трамп ввел 25%-ные пошлины: МТИ Казахстана сделало заявление

«В рамках этого процесса в июне состоялась двусторонняя встреча с участием представителей Министерства торговли и интеграции РК. Казахстан направил США официальное предложение, охватывающее развитие взаимовыгодного торгового сотрудничества, сохранение устойчивых поставок и обеспечение справедливых условий доступа на рынки, учитывая положения указа президента Дональда Трампа от 2 апреля 2025 года и его последующие изменения».Пресс-служба МТИ РК.