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Трамп ввел 25%-ные пошлины: МТИ Казахстана сделало заявление

Пресс-служба Министерства торговли и интеграции (МТИ) Казахстана 1 августа 2025 года распространила комментарий ведомства по вопросу введения дополнительных тарифов США, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Из заявления Минторговли следует, что «Казахстан продолжает переговоры по вопросу введения дополнительных тарифов со стороны США».

«В рамках этого процесса в июне состоялась двусторонняя встреча с участием представителей Министерства торговли и интеграции РК. Казахстан направил США официальное предложение, охватывающее развитие взаимовыгодного торгового сотрудничества, сохранение устойчивых поставок и обеспечение справедливых условий доступа на рынки, учитывая положения указа президента Дональда Трампа от 2 апреля 2025 года и его последующие изменения».Пресс-служба МТИ РК.

Отмечается, что обе стороны продолжают обсуждение представленных предложений в рамках расширенного двустороннего диалога по торгово-экономическим вопросам.

«Казахстан настроен на конструктивное взаимодействие, американская сторона подтверждает готовность к дальнейшему диалогу. Это сохраняет возможность продолжения переговоров и выработки взаимоприемлемых решений, учитывающих интересы обеих стран».Пресс-служба МТИ РК.

В Минторговли напомнили, что введенные тарифные меры затрагивают лишь 4,8% от общего объема казахстанского экспорта в США, тогда как оставшиеся 95,2% казахстанских поставок останутся вне действия новых пошлин.

«Казахстан экспортирует в США такую продукцию как нефть, уран, серебро, ферросплавы, тантал, титан, бериллий и другие виды. Основная часть поставок не подпадает под новые тарифы и продолжит экспортироваться без ограничений. По действие новых пошлин подпадают фосфор, ферросиллиций, линзы, пшеничная клейковина (глютен), нитрат аммония (аммиачная селитра)».Пресс-служба МТИ РК.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп ввел 25%-ные пошлины на товары из Казахстана. Подробнее об этом — здесь.

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