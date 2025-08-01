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Лукашенко высказался о месте переговоров по Украине: «Хоть на Луну»

Лукашенко на встрече с Путиным высказался о мирных переговорах по Украине.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным на Валааме сказал о переговорах по Украине, передает БелТА.

Белорусский лидер обратил внимание на важность продолжения мирных переговоров для решения украинского конфликта. Он заявил, что следует садиться за стол и договариваться невзирая на то, каких позиций придерживаются стороны.

При этом Лукашенко сказал, что не важно, где именно будут проходить переговоры.

— Ну не нравится в Беларуси, да хоть на Луну, куда угодно. Но надо садиться за стол и разговаривать, а не бросать камни друг в друга, — прокомментировал белорусский президент.

Также Лукашенко сказал, что Беларусь и Россия полны решимости против санкций.

Кроме того, Александр Лукашенко предложил построить белорусский скит на Валааме, и Владимир Путин его поддержал.

Еще президенты обсудили поставку «Орешника» в Беларусь до конца 2025 года.

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