Лукашенко высказался о месте переговоров по Украине: «Хоть на Луну»

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным на Валааме сказал о переговорах по Украине, передает БелТА.
Белорусский лидер обратил внимание на важность продолжения мирных переговоров для решения украинского конфликта. Он заявил, что следует садиться за стол и договариваться невзирая на то, каких позиций придерживаются стороны.
При этом Лукашенко сказал, что не важно, где именно будут проходить переговоры.
— Ну не нравится в Беларуси, да хоть на Луну, куда угодно. Но надо садиться за стол и разговаривать, а не бросать камни друг в друга, — прокомментировал белорусский президент.
Также Лукашенко сказал, что Беларусь и Россия полны решимости против санкций.
Кроме того, Александр Лукашенко предложил построить белорусский скит на Валааме, и Владимир Путин его поддержал.
Еще президенты обсудили поставку «Орешника» в Беларусь до конца 2025 года.