Ричмонд
+22°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Текслер согласовал ряд кадровых изменений в министерствах Челябинской области

Алексей Текслер согласовал ряд кадровых изменений в министерствах Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: правительство Челябинской области

Так, освобождена от должности первого заместителя министра здравоохранения Елена Недочукова.

«Расторгнуть с ней служебный контракт и уволить с государственной гражданской службы Челябинской области 8 августа 2025 года», — говорится в постановлении от 1 августа.

Уточняется, что увольнение состоится по инициативе Недочуковой.

Заместителем министра архитектуры, градостроительства и комплексного развития территории Челябинской области утвержден Антон Серебровский. До этого момента он трудился начальником управления архитектуры и градостроительства министерства строительства и инфраструктуры. Документ также подписан сегодня.