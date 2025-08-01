Текслер согласовал ряд кадровых изменений в министерствах Челябинской области

Так, освобождена от должности первого заместителя министра здравоохранения Елена Недочукова.
«Расторгнуть с ней служебный контракт и уволить с государственной гражданской службы Челябинской области 8 августа 2025 года», — говорится в постановлении от 1 августа.
Уточняется, что увольнение состоится по инициативе Недочуковой.
Заместителем министра архитектуры, градостроительства и комплексного развития территории Челябинской области утвержден Антон Серебровский. До этого момента он трудился начальником управления архитектуры и градостроительства министерства строительства и инфраструктуры. Документ также подписан сегодня.