Александр Гусев вручил государственные награды выдающимся воронежцам

Медалей ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени были удостоены представители концерна «Созвездие», РЖД и Воронежского государственного медицинского университета имени Н. Н. Бурденко. Затем Александр Гусев вручил медаль «За труды в культуре и искусстве» артистке-вокалистке ансамбля «Отрада» Воронежской филармонии Ольге Чирковой. Благодарности Президента России были удостоены председатель Воронежского областного отделения общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы», координатор по устойчивому развитию Нововоронежской АЭС Ольга Романова, заведующая поликлиникой № 5 (на станции Новохоперск) клинической больницы «РЖД-Медицина» Людмила Новосельская, артистка симфонического оркестра Воронежской филармонии Ирина Щеглова.