Андрей Бочаров наградил митрополита Феодора орденом Александра Невского

— Уважаемые Владимир Васильевич и Валентина Николаевна, вы дали жизнь и воспитали шестерых сыновей — ответственных, трудолюбивых, активных, неравнодушных ребят. Один из ваших сыновей, Иван, достойно выполняет задачи специальной военной операции, с оружием в руках защищает нашу Родину от современных фашистов и нацистов. Иван Владимирович неоднократно отмечался командованием, награжден боевыми наградами. Уважаемые Владимир Васильевич и Валентина Николаевна, в вашем лице всем многодетным семьям, семьям с детьми от имени жителей Волгоградской области, от всех нас: спасибо за непростой, но очень важный и благородный родительский труд. Мы желаем Ивану и всем защитникам нашей Родины выполнить все стоящие перед ними задачи и вернуться домой с Победой, — пожелал глава региона.