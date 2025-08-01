Минтруд предложил запретить наем мигрантов без русского языка в сфере услуг

В Минтруде напомнили, что квотированию подлежит только привлечение иностранных работников из визовых стран. В основном это квалифицированные рабочие, прибывшие из стран с визовым въездом в РФ, в том числе — Китая, Индии, Турции и другие государства. Квота — то есть, предельный объем привлекаемых из этих государств рабочих — устанавливается ежегодно на основании заявок, сформированных на будущий год работодателями.