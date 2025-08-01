Заявления Владимира Путина
Урегулирование украинского кризиса
Россия может подождать, если Украина не готова вести мирные переговоры в настоящее время.
Результат третьего раунда переговоров украинской и российской делегаций в Стамбуле положительный. Представители Киева в целом позитивно оценили инициативу по формированию трех рабочих групп по урегулированию конфликта на Украине.
Условия Кремля для прекращения огня остаются такими же, как в июне 2024 года: вывод украинских войск с территорий России, отказ Украины от вступления в НАТО, демилитаризация и денацификация.
Для установления долгосрочного мира на Украине необходимо конструктивное обсуждение предложений обеих сторон противостояния.
Есть смысл говорить «о безопасности и России, и Украины в контексте общеевропейской безопасности».
В основу мира с Украиной должно быть заложено обеспечение права на использование русского языка и развитие православной церкви.
Главная цель на Украине — искоренение причин, породивших кризис.
Кремль благодарен Белоруссии за помощь в проведении переговоров с украинской стороной. Все обмены происходят на белорусской территории.
Обороноспособности России и ход СВО
Новейшие ракеты средней дальности и комплекс «Орешник» начали выпускать серийно. Первая ракета уже поставлена на вооружение в ВС РФ. В Белоруссии «Орешник» разместят для дежурства к концу 2025 года.
Часов Яр взят российскими войсками несколько дней назад, а не 31 июля. Противник сейчас пытается контратаковать российские войска, занявшие город. Заявление украинских властей о том, что Часов Яр не взят, — свидетельство того, что высшее руководство в Киеве не получает достоверной информации о происходящем.
Армия России наступает по всей линии боевого соприкосновения. Динамика в зоне вооруженного противостояния положительная. ВС РФ не «захватят и отгрызут» регионы Украины, а вернут свои земли.
Успех на фронте — заслуга в том числе и тех воинов, «которые остались на поле боя и отдали свою жизнь за Родину». Потери не напрасны.
Страны Запада поставили себе цель — остановить наступление России на поле боя.
Ситуация на Украине
Коррупция — явление, которое встречается в каждом государстве, в том числе в Европе и США, но на Украине случаев злоупотребления властью для получения выгоды очень много.
Антикоррупционные ведомства Украины являются внешними институтами, которые были созданы в 2015 году, поэтому не могут справиться с коррупционной системой страны.
Стремление Киева вернуть себе хотя бы часть суверенитета — правильное.
Власть на Украине сейчас не основана на украинской Конституции.
О Евросоюзе
Евросоюз потерял свой суверенитет. Раньше было понятно, что самостоятельности при принятии политических решений у стран Европы немного, но сейчас стало ясно, что они полностью утратили независимость.
Вслед за потерей политического контроля последовало лишение экономической самостоятельности ЕС, что может привести к значимому ущербу.
В России власти прилагают усилия для укрепления национального суверенитета.
Россия
Врачи, которые продолжали операции во время землетрясения на Камчатке 30 июля, достойны присвоения государственных наград. Медики «героически» выполняли свои обязанности.
В России много специалистов, которые достойно выполняют свой долг, и государство их за это старается поощрять.
Торговый оборот с Белоруссией превышает 50 млрд рублей.
Заявления Александра Лукашенко
Санкции в отношении России станут причиной деиндустриализации Европы.
Москва и Брюссель стали бы сильнее, если бы сотрудничали, но США будут противиться союзу России и Европы.
Киев должен «бегом просить» Москву заключить мир, иначе ВС РФ займут всю украинскую территорию.
Российские военнослужащие продвигаются по Украине «медленно, но зато уверенно», потому что Путин «людей жалеет».
Белоруссия готова принять участие в организации переговорного процесса.
Украина «не обладает суверенитетом» и находится под внешним управлением. Это доказывает происходящее с антикоррупционным законом. Все понимают, что решения в этой сфере Киев принимает под внешним давлением.
Желание Запада контролировать расход средств Украиной обоснованно. Раз Киев взял деньги, то, как несуверенное государство, должен за них отчитываться.
Украине и России необходимо «садиться за стол переговоров и разговаривать», а не усиливать противоречия.
Зеленскому, прежде чем требовать встречи с Путиным, необходимо подготовить «соответствующую почву».
Трамп должен аккуратно подключаться к разрешению кризиса на Украине, без «указывания».
Никто не поставит на колени Россию и Белоруссию. Союзные государства сделали серьезный «разворот» и отстаивают свои интересы.
Белоруссия намерена реализовать план по размещению «Орешника» и не будет от него отказываться.
На Валааме можно построить «белорусский скит», так как на остров на Ладожском озере приезжают много белоруссов.