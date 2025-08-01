Часов Яр взят российскими войсками несколько дней назад, а не 31 июля. Противник сейчас пытается контратаковать российские войска, занявшие город. Заявление украинских властей о том, что Часов Яр не взят, — свидетельство того, что высшее руководство в Киеве не получает достоверной информации о происходящем.