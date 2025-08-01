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Лукашенко: если Трамп хочет мира, ему нужно подключаться к урегулированию

Если американский лидер Дональд Трамп хочет мира на Украине, ему нужно аккуратно подключаться к урегулированию. Такое мнение выразил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Источник: AP 2024

«Если Трамп хочет мира на Украине, он должен аккуратно подключаться к урегулированию. Указывать не получится», — приводит его слова Telegram-канал «Пул первого».

Как отметил Лукашенко, власти Украины требуют невозможного при урегулировании конфликта с Россией.

Российский лидер Владимир Путин заявил, что все разочарования переговорами по Украине вызваны избыточными ожиданиями.

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