Лукашенко: если Трамп хочет мира, ему нужно подключаться к урегулированию

«Если Трамп хочет мира на Украине, он должен аккуратно подключаться к урегулированию. Указывать не получится», — приводит его слова Telegram-канал «Пул первого».
Как отметил Лукашенко, власти Украины требуют невозможного при урегулировании конфликта с Россией.
Российский лидер Владимир Путин заявил, что все разочарования переговорами по Украине вызваны избыточными ожиданиями.
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