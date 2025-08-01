В Совфеде сравнили Санду с Зеленским

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду перед парламентскими выборами в стране преследует оппозиционных политиков, закрывает оппозиционные каналы и насаждает русофобию, повторяя опыт Владимира Зеленского, поскольку шансы на успех в честной борьбе у ее партии невелики, считает сенатор Владимир Джабаров.
Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября.
«Санду во многом копирует Зеленского: тоже преследует оппозиционных политиков, закрывает оппозиционные каналы, насаждает русофобию. До полного сходства не хватает, пожалуй, военной авантюры. И Служба внешней разведки России уже сообщала, что у режима в Кишиневе был план провокации против Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) с захватом ГРЭС», — написал политик в своем Telegram-канале.
«Но зная, что евробюрократы в любом случае будут на ее стороне, этой осенью Санду, видимо, расширит список последних достижений “европейской демократии”… В этом плане евроинтеграция Молдавии идет, что называется, по плану. Ведь среди удивительных примеров политической борьбы в Европе — не только запрет баллотироваться для (лидера парламентской фракции правой партии “Национальное объединение” Марин — ред.) Ле Пен во Франции и аннулирование результатов первого тура в Румынии», — отметил сенатор.
Так, на прошлых президентских выборах в Молдавии Санду одержала победу лишь благодаря неподконтрольному голосованию на участках в странах Запада и ограничениям для молдаван в России, написал законодатель.
«Брюссель всё одобрит, поэтому Санду “по-европейски” обвиняет Россию во вмешательстве в выборный процесс. Одновременно глава ЦИК республики Анжелика Караман прямо говорит, что основная цель Кишинёва — вступление в Евросоюз и, следовательно, ЕС как раз имеет право вмешиваться в выборы. Ещё сторонники действующего президента Молдавии бездоказательно обвиняют Москву в подготовке “подкупа избирателей”, — подчеркнул Джабаров.
По его словам, выглядит это особо нелепо на фоне того, что сама Санду регулярно получает денежные вознаграждения из-за рубежа. Так, 20 июня фонд Ханнса Зайделя (признан нежелательной организацией в России) присвоил президенту Молдавии премию Франца Йозефа Штрауса «в знак признания постоянных усилий в защиту демократии в Республике Молдова», которая сопровождается денежным вознаграждением 10 тысяч евро.
«Настораживают во всём этом последние заявления президента Молдавии, которые касаются угрозы водной блокады Приднестровью и вывода из ПМР российского контингента. Складывается впечатление, что ради власти Санду готова пойти по пути Зеленского. Готова, но сомневается. Не уверена в себе, потому что большинство молдаван не согласны в целом с ее политикой, и уж тем более не желают становиться расходным материалом в войне Запада против России», — заключил парламентарий.
Ранее Санду в интервью изданию Newsmaker заявила, что от российской армии в Приднестровской Молдавской Республике возможно «избавиться мирным путем».
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия — под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.