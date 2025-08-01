В Совфеде сравнили Санду с Зеленским

«Настораживают во всём этом последние заявления президента Молдавии, которые касаются угрозы водной блокады Приднестровью и вывода из ПМР российского контингента. Складывается впечатление, что ради власти Санду готова пойти по пути Зеленского. Готова, но сомневается. Не уверена в себе, потому что большинство молдаван не согласны в целом с ее политикой, и уж тем более не желают становиться расходным материалом в войне Запада против России», — заключил парламентарий.