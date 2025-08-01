Мирзиёев: в Узбекистане электрифицировали 3,8 тыс. ж/д путей

Также в республике завершили строительство железной дороги из Бухары в Хиву. Ведутся работы по прокладке путей из Самарканда в Ургут и от станции Байткурган до Паркентского района.
«Большое значение для будущего не только нашей страны, но и всего региона имеет реализация крупного международного проекта по строительству железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан», — подчеркнул глава государства.
Мирзиёев в поздравлении выразил признательность железнодорожникам Узбекистана, отметив их труд. Он добавил, что перед страной стоят большие задачи по развитию ж/д транспорта.