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Мирзиёев: в Узбекистане электрифицировали 3,8 тыс. ж/д путей

В Узбекистане за короткое время электрифицировали 3,8 тыс. ж/д путей, говорится в праздничном поздравлении президента РУз Шавката Мирзиёева к железнодорожникам.

Источник: Пресс-служба президента Узбекистана

Также в республике завершили строительство железной дороги из Бухары в Хиву. Ведутся работы по прокладке путей из Самарканда в Ургут и от станции Байткурган до Паркентского района.

«Большое значение для будущего не только нашей страны, но и всего региона имеет реализация крупного международного проекта по строительству железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан», — подчеркнул глава государства.

Мирзиёев в поздравлении выразил признательность железнодорожникам Узбекистана, отметив их труд. Он добавил, что перед страной стоят большие задачи по развитию ж/д транспорта.