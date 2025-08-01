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Лукашенко призвал Киев прекратить полеты БПЛА

Лукашенко призвал прекратить полеты БПЛА в рамках урегулирования на Украине.

Источник: © РИА Новости

ОСТРОВ ВАЛААМ (Ладожское озеро, Карелия), 1 авг — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в рамках украинского урегулирования нужно прекращать полеты ударных беспилотников.

Я встречался недавно с американцами, я им открыто сказал: «Вы президенту скажите, надо аккуратно все это делать (вмешиваться в процесс мирного урегулирования — ред.), и можно договориться». Опять воздушное перемирие. Я говорю: «Россия в этом заинтересована и президент (Владимир — ред.) Путин. Но вы же этого не хотите. Скажите Зеленскому, пускай на это идет, чтобы не было вот этих летающих аппаратов и на голову людям не падали».

Александр Лукашенко

В этой связи он напомнил о недавнем случае, когда в минском дворе упал беспилотник после воздействия на него средствами радиоэлектронной борьбы. «Последний случай в Беларуси — 59 килограмм взрывчатки, начиненный шариками и прочее. Ну хорошо, не взорвалось. Ударил по 10-этажному дому, где жили обычные простые люди. Опасная вот эта эскалация. Нам надо прекращать это. И делать надо это аккуратно», — подчеркнул Лукашенко.

Ночью 29 июля беспилотный летательный аппарат, который был обнаружен министерством обороны и подавлен средствами радиоэлектронной борьбы упал без детонации во дворе по улице Матусевича в Минске. По информации СК, обломки беспилотника повредили несколько припаркованных автомобилей и приземлились на прилегающую к дому территорию, в результате происшествия пострадавших нет, эвакуация жильцов не проводилась. Следственный комитет Белоруссии сообщил, что расследует уголовное дело по факту падения в Минске беспилотника с боевой частью, снабженной тротилом и металлическими шариками. Следственный комитет Белоруссии также опубликовал видео обломков упавшего в Минске беспилотника, на них надписи на украинском языке.

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