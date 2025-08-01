Лукашенко призвал Киев прекратить полеты БПЛА

Я встречался недавно с американцами, я им открыто сказал: «Вы президенту скажите, надо аккуратно все это делать (вмешиваться в процесс мирного урегулирования — ред.), и можно договориться». Опять воздушное перемирие. Я говорю: «Россия в этом заинтересована и президент (Владимир — ред.) Путин. Но вы же этого не хотите. Скажите Зеленскому, пускай на это идет, чтобы не было вот этих летающих аппаратов и на голову людям не падали».