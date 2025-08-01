«Так политика не делается». Лукашенко раскритиковал дедлайны, которые Трамп дает по украинскому конфликту

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о дедлайнах президента США Дональда Трампа по украинскому конфликту, сообщило БелТА.
Так, во время встречи Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным на Валааме белорусский лидер прокомментировал заявления американского президента.
Лукашенко при этом назвал Трампа «нашим общим другом, за которого мы так переживали», обратив внимание на общие переживания ради его победы на выборах. Однако глава Беларуси еще раскритиковал дедлайны, которые Трамп «назначает» по Украине.
— 50, 60, 10 дней. Так политика не делается. Если он мира хочет, он должен подключаться аккуратно, основательно. Это военное столкновение. И указать там не получится. Тем более ядерной державе. Это просто смех вызывает, — подчеркнул он.
Лукашенко сказал, что это же мнение он высказал во время недавней своей встречи с представителями США. И добавил, что попросил передать его мнение президенту Соединенных Штатов.
— Это его (Дональда Трампа. — Ред.) близкие друзья. Вы, говорю, Президенту скажите, что надо аккуратно это все делать. И можно договориться, — пояснил лидер Беларуси.
Еще Лукашенко упомянул о прозвучавшем ранее предложение о воздушном перемирии, заметив, что данная тема также затрагивалась во время его встречи с американцами.
— Я говорю: Россия в этом заинтересована и президент Путин. Но вы же этого не хотите. Скажите Зеленскому, пускай на это идет, чтобы не было вот этих летающих аппаратов и на голову людям не падали, — констатировал он.
Еще Александр Лукашенко высказался о месте переговоров по Украине: «Хоть на Луну».
Тем временем новая бригада сил спецопераций ВС Беларуси создается на границе с Украиной.