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NYT: улики по делу против фон дер Ляйен о закупках вакцин Pfizer потерялись

Переписка председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен с гендиректором американской компании Pfizer Альбертом Бурлой по поводу масштабной закупки вакцин от коронавируса в 2021 году, ставшая поводом для разбирательства в Европейском суде, была утеряна, пишет The New York Times.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В начале 2021 года Европейский союз заключил сделку на покупку до 1,8 млрд доз вакцин Pfizer от коронавируса на 35 млрд евро. Это стало самой крупной сделкой, когда-либо заключенной Брюсселем. В то время, когда страны боролись за право стать первыми в очередь на получение этих вакцин, фон дер Ляйен праздновала победу, говорится в статье.

С тех пор многие задавались вопросом, как блоку удалось заключить это соглашение, и, когда стало известно, что фон дер Ляйен во время переговоров о сделке обменивалась с Бурлой текстовыми сообщениями, журналисты запросили эти записи. Первым в мае 2021 года запрос в ЕК направил Александр Фанта, в то время журналист немецкого новостного агентства. Позже с аналогичным запросом к ЕК обращалась NYT.

Скандал с текстовыми сообщениями, который в Брюсселе прозвали «файзергейтом» (Phizergate), обернулся настоящей политической проблемой для фон дер Ляйен, пишет NYT.

Официальное расследование против нее началось в 2023 году: по обвинению в коррупции. В мае 2025 года суд признал фон дер Ляйен ответственной за сокрытие информации о контрактах при закупке вакцин, что спровоцировало голосование в Европейском парламенте о вынесении председателю ЕК вотума недоверия и смещении с поста. Однако за такой вариант проголосовала только треть депутатов: их голосов не хватило, чтобы отправить чиновницу в отставку.

27 июля 2025 года Еврокомиссия признала, что такие сообщения все-таки существовали и Бьорн Зайберт, глава кабинета фон дер Ляйен, прочитал их летом 2021 года. Однако позднее, как пишет ЕК, они были «уничтожены или потерялись», поскольку в ведомстве их сочли «неважными» и не обязаны были их хранить.

Как подчеркивает NYT, это означает, что решение «не сохранять» сообщения было принято после изначального запроса Фанты. На просьбу прокомментировать ответ Еврокомиссии Фанта сказал, что «потрясен тем, что они решили удалить переписку после того, как я сделал свой запрос», и назвал действия ЕК «недобросовестным поведением».

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