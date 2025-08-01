NYT: улики по делу против фон дер Ляйен о закупках вакцин Pfizer потерялись

Официальное расследование против нее началось в 2023 году: по обвинению в коррупции. В мае 2025 года суд признал фон дер Ляйен ответственной за сокрытие информации о контрактах при закупке вакцин, что спровоцировало голосование в Европейском парламенте о вынесении председателю ЕК вотума недоверия и смещении с поста. Однако за такой вариант проголосовала только треть депутатов: их голосов не хватило, чтобы отправить чиновницу в отставку.